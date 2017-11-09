Джалал-Абадская область: В аварии погибли четыре человека

Грузовик на большой скорости столкнулся с легковой машиной «Вольво» на трассе в Токтогульском районе. В результате аварии от полученных травм скончались четыре пассажира «Вольво».

Авария произошла на трассе в селе Кара-Жыгач Токтогульского района Джалал-Абадской области утром 9 ноября.

По данным милиции Джалал-Абадской области, грузовик на большой скорости столкнулся с легковой машиной «Вольво».

Четыре пассажира «Вольво» скончались на месте, водителя грузовика доставили в больницу.

Патрульная милиция назначила все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Ранее 6 ноября в Джалал-Абадской недалеко от города Таш-Кумыр произошла авария, в которой погибли 10 человек.

После чего руководство Управления патрульной милиции предложило повысить штрафы за нарушения ПДД для того, чтобы сократить количество аварий.

По данным УПМ, число аварий в 2017 году выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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