Патрульная милиция предлагает повысить штрафы, чтобы снизить количество аварий

Руководство Управления патрульной милиции предлагает увеличить штрафы за нарушение ПДД, чтобы сократить число аварий. По данным УПМ, число аварий по всей стране в 2017 году возросло более, чем на 8 процентов.

По словам замглавы патрульной милиции Ыманалы Саркулова, повышение штрафов в 2014 году стабилизировало ситуацию на дорогах.

«Сейчас мы предлагаем вновь внести поправки в Административный кодекс и увеличить штрафы», — сказал он.

По словам Саркулова, с начала 2017 года по всей стране произошло 5197 аварий. По сравнению с 2016 годом, их число выросло на 8,3 процента.

Саркулов сказал, что количество аварий в Бишкеке выросло на 81 процент по сравнению с 2016 годом.

Замглавы патрульной милиции заявил, что в авариях погибло 695 человек. По сравнению с 2016 годом, этот показатель снизился на 9,8 процента.

Однако число пострадавших увеличилось на 6,5 процентов и составило 7839 человек.

Самой частой причиной аварий, по данным УПМ, стал наезд на пешеходов, затем идут столкновение автомобилей и аварии по вине водителей со стажем менее трех лет.

Для улучшения ситуации на дорогах депутаты также инициируют законопроект, согласно которому граждане, сообщившие о нарушении водителем ПДД, смогут получить вознаграждение.

Депутат от СДПК Дастан Бекешев сказал, что сумма вознаграждения может составить 10 процентов от штрафа, который выплатит нарушитель.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

За последние дни по всей стране случилось несколько дорожных происшествий, жертвами которых стали около 20 человек.

5 ноября в Бишкеке в аварии с участием трех автомобилей около торгового центра «Азия Молл» погибли пять человек, еще трое были госпитализированы.

6 ноября на трассе Бишкек-Ош легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, перевозящим газ. В аварии погибли 10 человек, в том числе двое детей.

Вечером того же дня, на трассе к аэропорту «Манас» в Бишкеке водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии погибли четыре человека, еще одного доставили в больницу.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Однако на данный момент единственная мера, которая была реализована властями — это установка лежачих полицейских и знаков возле школ и детсадов.

Установить камеры наблюдения на дорогах, которые, по словам чиновников, помогут снизить количество аварий, не могут из-за отсутствия денег.

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