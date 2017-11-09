Токмок: В аварию попали три машины, погиб человек

На трассе Бишкек — Торугарт вблизи города Токмок столкнулись грузовик, микроавтобус и легковая машина. При столкновении погиб один человек.

Пресс-служба МЧС сообщила, что авария произошла 9 ноября в 4:30 утра. На трассе столкнулись грузовая машина, микроавтобус «Мерседес» и «Мазда».

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В результате ДТП скончался водитель «Мазды».

По словам очевидцев, под утро водитель автомашины «Мазда» уснул за рулем и столкнулся с грузовиком «Даф». От удара у грузовика заклинило колесо и его развернуло поперек дороги. В этот момент в него въехал микроавтобус.

Со слов очевидцев, водитель «Мазды» погиб на месте. Водителя микроавтобуса отвезли в больницу Токмока. Водитель «Дафа» не пострадал — его отвезли на экспертизу.

Спасатели МЧС по прибытию на место аварии извлекли тело погибшего из автомобиля и передали сотрудникам милиции для выяснения обстоятельств.

Фото: Рустем Ильясов

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