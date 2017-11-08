Чуйская область: Машина упала в реку, двое погибли

В Большой Чуйский канал между селом Джер-Казар и ГЭС-5 упал автомобиль. Погибли мужчина и ребенок, которые находились в машине. Еще три человека сумели выбраться на берег самостоятельно.
Пресс-служба МЧС сообщила, что инцидент произошел 7 ноября, примерно в 21:00 в Аламудунском районе Чуйской области.
В автомобиле «Пежо» ехала семья из пяти человек: муж с женой и их трое детей.
После падения машины в реку, мать, а также ее сын и дочь, смогли выбраться из нее самостоятельно.
Ее муж и еще один ребенок не смогли выбраться из автомобиля и утонули. Их тела из машины достали спасатели и передали сотрудникам милиции.
Милиция устанавливает причины инцидента.
Фото иллюстративное.
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