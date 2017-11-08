Warner brothers и Amazon хотят снять сериал по «Властелину колец»

Warner brothers и Amazon планируют съемки сериала по мотивам трилогии «Властелин колец». Они ведут переговоры с наследниками автора знаменитого романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкина.

В переговорах с потомками Толкина принимает участие глава Amazon Джефф Безос, пока они на начальном этапе.

Наследники Толкина предлагали идею о создании сериала многим компаниям, но Amazon считается наиболее вероятным кандидатом.

СМИ пишут, что среди претендентов на создание сериальной экранизации романа-эпопеи были также Netflix и HBO.

Точная сумма того, во сколько студиям обойдется покупка прав на экранизацию, неизвестна. Но это может обойтись в 200 или 250 млн долларов, не считая расходов на кинопроизводство.

Если наследникам писателя и Безосу удастся прийти к консенсусу, то адаптацией трилогии займется киноконцерн Warner brothers.

Компания Amazon выступит в качестве продюсера.

«Властелин колец» — роман-эпопея английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, одна из самых известных и популярных книг XX века. Ранее эпопея была успешно экранизирована режиссером Питером Джексоном.

По теме: