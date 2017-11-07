Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан Ук снимет сериал по мотивам романа Джона Ле Карре

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, создавший знаменитую кинотрилогию о мести, снимет сериал «Маленькая барабанщица» по мотивам одноименного романа Джона Ле Карре.

Сюжет «Маленькой барабанщицы» рассказывает о борьбе спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем востоке в XX веке.

Сериальная экранизация романа Джона Ле Каре должна выйти в конце 2018 или начале 2019 года. Это будет мини-сериал из шести серий, а транслировать шоу будет канал AMC.

«Маленькая барабанщица» — первый опыт Пака Чхан Ука в создании сериалов. Но это не первая его работа со знаменитыми романами. Его фильм «Служанка» — это адаптация романа Сары Уотерс «Тонкая работа».

Пак Чхан Ук — известный южнокорейский режиссер и автор знаменитой кинотрилогии о мести, в которую входят такие фильмы, как «Олдбой», «Сочувствие господину Месть» и «Сочувствие госпоже Месть».

Его «Олдбой» удостоился гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года, а режиссер Квентин Тарантино назвал фильм «абсолютным шедевром».

В 2013 году фильм пересняли в Голливуде. Главную роль в нем сыграл Джош Бролин, а режиссером выступил Спайк Ли.

Остальные фильмы трилогии также планировали экранизировать. Еще в 2012 году объявили о том, что актриса Шарлиз Терон может сыграть в адаптации «Сочувствие госпоже Месть».

В 2013 переснять «Сочувствие господину Месть» взялся оскароносный режиссер Хани Абу-Ассад. Фильм должен быть снят предположительно к 2018 году.

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