Неизвестные выкрали копию уголовного дела Текебаева у его адвоката

Адвокат осужденного оппозиционера Омурбека Текебаева Канат Хасанов сообщил, что в его дом пробрались неизвестные. Они украли копию уголовного дела оппозиционера.

Неустановленные лица проникли в дом адвоката примерно в 4 утра.

По словам Хасанова, они «выдавили» окно на первом этаже и смогли проникнуть внутрь.

Буквально пол часа назад в мой дом пробрались толи воры толи кто не знаю, выдавили окно первого этажа, на шум проснулас… Posted by Kanat Hasanov on Monday, November 6, 2017

«Мы на втором этаже спали. Жена была в другой комнате, начала крик поднимать. Я выскочил и топот ног услышал», — сказал Хасанов.

По его версии, неизвестные смогли проникнуть в дом через двор его соседей.

Мы провели своё небольшое расследование и узнали, как и каким путём злоумышленники проникли сегодня утром в дом адвоката Канат Хасанова!Максимальный репост!!! Posted by Искен Афиджанов on Monday, November 6, 2017

«Кто-то знал, что это мой дом. Если бы это был обычный домушник, он откуда мог бы это знать? […] Они знали, что собак у меня тоже нет. […] У нас на кухне постоянно горит свет. Несмотря на это, они залезли», — сказал Хасанов.

По словам адвоката, неизвестные не взяли никаких ценных вещей, однако у него пропала копия уголовного дела Омурбека Текебаева и подарочный «игрушечный» пистолет.

Адвокат сразу же вызвал милицию, однако ждал оперативников на протяжении часа.

Вызвал сотрудников милиции сразу же, но уже прошёл час а их так и нет!Вот так вот !,, наша милиция нас бережёт " Posted by Kanat Hasanov on Monday, November 6, 2017

Милиция пока не прокомментировала инцидент с проникновением неизвестных в дом Хасанова.

Дело Текебаева

Канат Хасанов был одним из адвокатов осужденного оппозиционера Омурбека Текебаева.

Политика признали виновным в коррупции и получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако из-за амнистии Текебаев проведет в тюрьме только 4,5 года.

Сам Текебаев и его сторонники считают дело против политика «политически мотивированным», потому что оппозиционер критиковал политику президента Алмазбека Атамбаева.

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