Центризбирком досрочно лишил мандата оппозиционного депутата Омурбека Текебаева из-за судимости. Суд приговорил Текебаева к восьми годам лишения свободы за получение взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

В Центризбиркоме приняли решение о досрочном прекращении полномочий Омурбека Текебаева.

«Текебаева лишили депутатского мандата, но пока не известно кому передадут его мандат», — сообщили в ЦИКе.

В Жогорку Кенеш вместо Текебаева должен прийти бывший председатель Счетной палаты Искендер Гайпкулов.

Текебаев лишили мандата, потому что Бишкекский горсуд признал его виновным по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Заявление о лишении мандата в Центризбирком подал парламент за подписью спикера Дастанбека Джумабекова.

Дело Текебаева

Первомайский райсуд Бишкека 16 августа 2017 года приговорил оппозиционера Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Текебаева признали виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, после получения денег Текебаев должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Однако Судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу применил к Текебаеву амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека. Таким образом, срок оппозиционера сократился сначала на треть — до 5,5 лет.

Затем еще один год был вычтен за счет того, что Текебаев находился полгода под арестом в следственном изоляторе, где один день заключения считается за два дня в колонии. Окончательный срок заключения составил 4,5 года.

Адвокаты политика обжаловали приговор, однако Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей.

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые были приняты в конце 2016 года.

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