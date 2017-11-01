В Жогорку Кенеше большинство депутатов поддержали кандидатуру экс-гендиректора КТРК Султана Жумагулова на пост министра культуры. На этой должности он сменил Туголбая Казакова.

Голосование об одобрении кандидатуры Жумагулова прошло 1 ноября в Жогорку Кенеше. За него единогласно проголосовали все 84 зарегистрированных депутата.

Премьер-министр Сапар Исаков внес на рассмотрение кандидатуру Жумагулова на пост министра культуры.

Ранее Султан Жумагулов был главой КТРК. Кроме него на должность министра культуры рассматривались драматург Султан Раев и экс-министр образования Эльвира Сариева.

Сама Сариева опровергла информацию о том, что ей предложили этот пост.

Предыдущий министр

Бывший министр культуры Туголбай Казаков ушел в отставку 28 октября на фоне скандала с пропажей экспонатов из Исторического музея и захоронением полуторатысячелетней мумии.

Секретариат Совета безопасности заявил о пропаже экспонатов из Исторического музея и дома-музея имени Фрунзе в Бишкеке. По информации Совбеза, Минкультуры не сообщало о пропаже экспонатов.

После этого правительству рекомендовали провести проверку работы Министерства культуры.

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