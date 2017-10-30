Депутаты выдвинули на пост министра культуры экс-главу КТРК Султана Жумагулова. Профильный комитет уже одобрил кандидатуру Жумагулова на этот пост.

Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке и культуре поддержал кандидатуру Жумагулова на должность главы Министерства культуры.

Издание 24.kg сообщило, что на этот пост также претендуют драматург Султан Раев и экс-министр образования Эльвира Сариева. Сама Сариева опровергла информацию о том, что ей предложили этот пост.

Предыдущий министр культуры Туголбай Казаков ушел в отставку 28 октября на фоне скандала с пропажей экспонатов и захоронением полуторатысячелетней мумии.

Секретариат Совета безопасности заявил о пропаже экспонатов из Исторического музея и дома-музея имени Фрунзе в Бишкеке. По информации Совбеза, Минкультуры не сообщало о пропаже экспонатов.

После этого правительству рекомендовали провести проверку работы Министерства культуры.

Захоронение мумии

Минкультуры также 12 октября решило изъять из Исторического музея мумию и захоронить ее в Баткенской области.

Казаков тогда сказал, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».

«Чтобы мумия сохранилась и не превратилась в прах, требуется проводить специальные процедуры бальзамирования, чего также не делалось по той же причине отсутствия специалистов и необходимых средств», — сказал Казаков.

Историки и археологи возмутились действиями ведомства. Решение Минкультуры они назвали «актом вандализма», самого Казакова они потребовали отстранить от должности.

По словам одного из ученых — Кадичи Ташбаевой из Академии наук — экс-министр решил похоронить мумию под влиянием священнослужителей, которые посчитали, что по шариату мумию человека нужно захоронить.

«В течение этих 20 лет мы отбивались от этих нападок. А нынешний министр культуры тоже стал духовным лицом и сказал, что мы мусульмане, и нам это не положено», — сказала Ташбаева.

На одной из пресс-конференций посвященных этой теме, Казаков ответил, что скандал вокруг мумии «раздули искусственно», а историки лишь добиваются его отставки.

«Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — заявил он.

Министр сказал, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — по его словам, этого достаточно для проведения исследований.

«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.

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