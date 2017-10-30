Обладатель премии «Оскар» и звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси публично объявил о своей гомосексуальности. Актер заявил об этом в ответ на обвинения другого актера — Энтони Рэппа — в сексуальных домогательствах, которые произошли 30 лет назад.

Спейси признался в своей гомосексуальности в твиттере.

«Я любил, и у меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь», — написал он.

Поводом для публичного признания стали обвинения актера Энтони Рэппа в том, что Спейси домогался до него в прошлом. Артист в интервью журналу Buzzfeed сказал, что это случилось в 1986 году после вечеринки в доме Спейси.

Самому Рэппу тогда было 14 лет. В интервью мужчина поделился, что в тот момент Спейси «был сильно пьян».

«Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху», — рассказал Рэпп.

Актеру удалось вырваться и убежать, но случившееся его очень напугало и травмировало. Он добавил, что решил признаться в этом после скандала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисам.

После выхода статьи Спейси извинился перед Рэппом. В своем посте

он написал, что не помнит такого случая.

«Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение», — написал он.

Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист. Свою карьеру он начал в театре, а в кино стал сниматься с 1995 года.

Спейси — лауреат множества кинонаград, в частности его дважды награждали премией «Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время убивать» и «Подозрительные лица», а также в сериале «Карточный домик». Спейси никогда не был женат, свою личную жизнь он тщательно скрывал, что ранее приводило к слухам о его гомосексуальной ориентации.

Энтони Рэпп известен своими работами в бродвейских мюзиклах, снимался в фильме «Игры разума» и сериале «Звёздный путь: Дискавери».