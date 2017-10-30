Гонки внедорожников в честь дня рождения клуба «Штурмовик» прошли близ села Озерное. В заезде приняли участие около 40 водителей внедорожников и квадроциклов из Кыргызстана и Казахстана. Всего на организацию заезда спортсмены потратили более 300 тысяч сомов.
Автоклуб «Штурмовик» в честь своего четырехлетия организовал осенний заезд гонщиков на внедорожниках.
Экстремальный заезд на тысячу метров в котловане возле села Озерное проходил 29 октября.
Всего в заезде участвовало около 40 водителей, восемь участников приехали из Казахстана.
По словам организатора Александра Сальникова, на аренду и подготовку поля для заезда деньги собрали сами спортсмены — сумма составила 320 тысяч сомов.
На вопрос о призовом фонде Сальников посмеялся, а потом ответил принятой в их кругах шуткой.
«Бьем машины за чупа-чупс, большой за первое место даем, поменьше — за второе, маленький за третье», — сказал он. Призом для победителей были грамоты и детали для автомобилей.
По словам участника заезда Сергея Звонкова, он и его штурман Руслан Шарипов буквально за три дня до заезда узнали о мероприятии и стали готовить машину.
«Вообще, на то, чтобы не купить, а просто подготовить машину к заезду, может уйти около двух тысяч долларов. Вот сейчас, после заезда, могу сказать что нужно будет еще на ремонт потратить как минимум 200 баксов. Но что эти деньги стоят по сравнению с ощущениями самого заезда? Ничего», — сказал он.
«Все участники здесь большие энтузиасты, потому что спорт очень затратный. Достаточно дорого обходится подготовить трассу, потом саму машину, на самом заезде в час по 40 литров горючего. Многие этого не понимают, но вот я например сам гоняю, просто на эти соревнования не успел машину подготовить. Для нас это адреналин», — сказал один из организаторов Александр Сальников.
Звонков рассказал, что еще в детстве когда играл в машинки, часто имитировал столкновения и толкал машину к преградам.
«А на дорогах в городе, конечно, этого не встретишь. Зато здесь детские мечты сбываются. Я чувствую много адреналина и радости просто от участия в заездах», — сказал он.
По словам Руслана Шарипова, в машину вкладывались и пилот, и штурман.
«Но, к сожалению, культуры для соревнований на внедорожниках пока нет. Зрители постоянно выбегают на трассу, а когда мы в лужах буксуем лезут еще ближе и вообще не думают о своей безопасности. Окна ведь все в грязи, не видно ничего, если вдруг вывернем не туда может случиться трагедия!», — сетует он.
Чтобы поддержать спортсменов, к селу Озерное съехалось не менее 500 человек. Большинство из болельщиков были родственниками спортсменов, многие просто приехали семьями на шашлыки.
Во время заезда один внедорожник перевернулся вверх колесами, но участники, судьи и зрители быстро поставили его «на ноги, и автомобиль продолжил участие в гонке.
В грязи застревали и квадроциклы, но каждый водитель, несмотря на трудности, приходил к финишу.
Автор: Александра Титова
Фото: Рустэм Ильясов