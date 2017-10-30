«Вообще, на то, чтобы не купить, а просто подготовить машину к заезду, может уйти около двух тысяч долларов. Вот сейчас, после заезда, могу сказать что нужно будет еще на ремонт потратить как минимум 200 баксов. Но что эти деньги стоят по сравнению с ощущениями самого заезда? Ничего», — сказал он.