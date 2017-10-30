Прокуратура возбудила уголовное дело на сотрудников Госэкотехинспекции и строительной компании после обрушения строящегося здания на юге Бишкека. В результате обвала пострадали 11 строителей.
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что прокуратура Октябрьского района возбудила дело по факту обрушения строящегося здания на пересечении улиц Токомбаева и Сухэ-Батора.
Следствие установило, что Госэкотехинспекция не проверяла ход строительства здания.
«Установлено, что должностные лица Госекотехинспекции не производили государственный архитектурно-строительный надзор за этапами строительства […]», — сообщают в прокуратуре.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, обрушение строящейся пристройки общей площадью 740 кв. метров произошло из-за нарушений норм и правил строительства.
По версии следствия, должностные лица из Госэкотехинспекции и сотрудники строительной компании «Авангард стиль» «вошли в сговор».
«После вышеуказанного происшествия должностные лица Госэкотехинспекции в целях укрытия своих противоправных действий, войдя в сговор с отдельными работниками стройкомпании, составили и зарегистрировали подложные акты о выполненных этапных работ за период с мая по август 2017 года», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила уголовные дела по трем статьям:
- «Злоупотребление должностным положением»;
- «Служебный подлог»;
- «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».
После обрушения главный инспектор Госэкотехинспекции Шараф Ачылдиев заявил, что на этом объекте проводился плановый рейд и компании-застройщику оставили уведомление о приведении здания в соответствие со всеми строительными нормами.
«За это нарушение несут ответственность прораб, руководитель, который осуществляет строительство, и технический надзор. Эти лица должны были находиться на объекте. Будем устанавливать виновных лиц», — сказал Ачылдиев.
Обрушение здания случилось днем 23 октября, пострадали 11 человек. Девяти строителям оказали помощь на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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