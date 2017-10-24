Госэкотехинспекция заявила, что обрушившееся здание к югу от микрорайона «Асанбай» будет снесено, а компанию-застройщика могут оштрафовать. При обрушении здания пострадали 11 строителей.

Начальник управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев сообщил радио «Азаттык», что ведомство расследует причины обрушения здания.

По его словам, ведомство не даст разрешение строительной компании «Аванград стиль» на продолжение строительства обрушившегося здания.

«После обвала необходимо провести полный демонтаж объекта. Сейчас строительные работы прекращены. После расследования объект будет снесен», — сказал он.

Главный инспектор Госэкотехинспекции Бишкека Шараф Ачылдиев сказал журналисту Kloop.kg, что точные причины обвала выясняет специальная комиссия.

По его словам, строительной компании грозит штраф от 100 до 200 тысяч сомов за нарушения правил производственных работ.

«Произошел обвал установленной опалубки, это нарушение технологического процесса. Но пока это предварительная версия, там работает комиссия», — сказал Ачылдиев.

В строительной компании «Аванград стиль» уточнили, что при заливке бетона произошло обрушение крыши второго этажа здания. Причины произошедшего выясняются.

Обрушившийся дом находится к югу от микрорайона «Асанбай» в новом квартале, который начал застраиваться только два года назад.

В результате обвала пострадали 11 строителей, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По теме: