Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на троих участковых инспекторов милиции Аламединского района Чуйской области за то, что они «незаконно задержали и избили» человека.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что трое участковых отделения милиции «Таш-Добо» Аламединского района 7 сентября «без каких-либо оснований» задержали человека, заявление на которого было зарегистрировано только 8 сентября.

«Таким образом, за день до поступления указанного заявления, вышеотмеченные сотрудники милиции без каких-либо оснований задержали гражданина и доставили в отделение милиции, где нанесли ему телесные повреждения», — сообщает Генпрокуратура.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего обнаружены травмы челюсти, переломы костей носа, кровоподтеки и ушибы.

Генеральная прокуратура возбудила против участковых уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Расследование дела передано в Главное следственное управление ГКНБ.