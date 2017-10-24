По данным ГУВД Чуйской области, пьяный депутат местного кенеша напал на двух сотрудников патрульной милиции в селе Новопавловка близ Бишкека. У одного милиционера была разорвана униформа, второй поцарапан.

В пресс-службе милиции Чуйской области сообщили журналисту Kloop.kg, что инцидент произошел ночью 23 октября.

По данным ведомства, сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль «Хонда CRV», который выехал на встречную полосу. В машине находились два человека — 28-летний депутат Новопавловского кенеша и его водитель.

Когда милиционеры собирались составить протокол, пьяный депутат начал «наезжать» на сотрудников, не понимая что протокол будет составлен лишь на водителя.

«На предупреждения депутат никак не отреагировал и начал хамить и ругаться», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, депутат потребовал убрать нагрудную камеру сотрудника и порвал ему униформу, а второго милиционера поцарапал. Инспекторы задержали мужчину на месте и водворили в изолятор временного содержания.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит штраф или лишение свободы до пяти лет.

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