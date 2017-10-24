Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что власти Кыргызстана уведомили их об отказе от технической помощи в размере $100 млн. Парламент Кыргызстана пока рассматривает денонсацию соглашения.

Пресс-служба МИДа Казахстана сообщила, что Кыргызстан начал внутренние процедуры по денонсации соглашения о помощи в размере $100 млн. Эти средства должны были быть переданы Кыргызстану для интеграции в Евразийский экономический союз.

«Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызскому правительству», — сообщили в МИДе Казахстана.

По данным казахского МИДа, первый транш Кыргызстану в размере $41 млн должен был поступить уже в ноябре этого года.

«Эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся», — сообщил МИД.

Парламентский Комитет по бюджету и финансам Кыргызстана 23 октября одобрил отказ от технической помощи со стороны Казахстана в $100 млн. Теперь парламент в трех чтениях должен рассмотреть денонсацию соглашения.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что лаборатории, которые собирались построить на казахские средства, уже построили на деньги из бюджета.

«Конечно, нам будет тяжело, но если мы не будем уважать себя, никто нас не будет уважать, потому и решили денонсировать», — сказал Зилалиев.

Также отказ от $100 млн поддержал президент Алмазбек Атамбаев, заявив 15 октября, что Кыргызстан «не нуждается» в казахской помощи.

Правительство Кыргызстана направило документ в парламент 20 октября после ухудшениях ситуации на кыргызско-казахской границе.

Соглашение о выделении $100 млн президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в июле. Деньги должны были потратить на составление дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, на обустройство и техническое оснащение таможенных пунктов, а также на совершенствование ветеринарной и карантинной систем.

Дипломатический скандал

Кыргызско-казахские отношения ухудшились после того, как кыргызский президент Алмазбек Атамбаев 7 октября негативно высказался о казахских властях.

После чего 10 октября казахские пограничники усилил режим пропуска граждан через границу— на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — правительства двух стран договорились о облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако вопрос о груженных фурах пока не решен до конца.