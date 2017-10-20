Правительство Кыргызстана направило в парламент законопроект об отказе от технической помощи со стороны Казахстана в $100 млн. Ранее казахские власти заявили, что готовы выделить Кыргызстану деньги, предназначенные для интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

В пресс-службе парламента журналисту Kloop.kg сообщили, что к ним поступил законопроект об отказе от технической помощи со стороны Казахстана, однако документ еще не направили в комитеты для рассмотрения.

Этот законопроект денонсирует соглашение с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества, подписанное в 2016 году.

Согласно документу, казахская сторона должна была выделить Кыргызстану $100 млн для содействия интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сказал в интервью радио «Азаттык», что кыргызская сторона больше не нуждается в помощи.

«Мы решили сказать “нет” этим средствам. Другими словами, мы более не нуждаемся в них. Мы будем искать источники финансирования из бюджета или вне казны. К настоящему времени завершилось строительство большинства из 14 лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС. Средства на них мы выделяем сами. До конца года многие из них будут завершены», — сказал он.

Ранее в минэкономики Казахстана заявили, что готовы выделить Кыргызстану эти деньги. Тогда в ведомстве добавили, что кыргызские власти не говорили об отказе от помощи.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соглашение о выделении помощи 5 июля 2017 года.

По данным кыргызского правительства, техническую помощь со стороны Казахстана планировали должна направить на составление дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, на обустройство и техническое оснащение таможенных пунктов, а также на совершенствование ветеринарной и карантинной систем.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Ситуация на кыргызско-казахской границе усложнилась после нелицеприятных высказываний президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Более недели, начиная с 10 октября, на границе с Казахстаном скапливались большие очереди и автомобильные заторы.

Однако ситуация на границе стала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран 18 октября.

Главы двух правительств договорились, что физические лица с личным багажом, автобусы с пассажирами и пустые грузовики будут пересекать границу в «облегченном порядке».

Однако, вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.

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