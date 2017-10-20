Около 100 грузовых фур с кыргызскими номерами неделю стояли на российско-казахской границе в Оренбургской области. После переговоров между правительствами Казахстана и Кыргызстана дальнобойщиков начали пропускать через границу.

Издание «Спутник» сообщает, ссылаясь на одного из водителей фур, что кыргызских дальнобойщиков начали пропускать через КПП на российско-казахской границе.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором сообщалось, что в Оренбургской области на КПП «Жайсан» на российско-казахской границе стоят около 100 грузовых фур с кыргызскими номерами.

«Уже неделю водители стоят – голодные, холодные. Вот такое взаимопонимание наших властей. Пропускают машины любой страны, кроме Кыргызстана», — говорится в видео.

Ранее вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов заявил, что казахские пограничники будут пропускать кыргызстанцев в «упрощенном» режиме.

Ситуация на границе начала улучшаться после двусторонних переговоров между правительствами двух стран, которые прошли 18 октября.

Главы правительств двух государств договорились, что физические лица с личным багажом, автобусы с пассажирами и пустые грузовики будут пересекать границу в «облегченном порядке».

Однако вопрос о груженных фурах чиновники пообещали решить в течение пяти дней.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы, что привело к огромным очередям и многокилометровым пробкам из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Казахские власти объяснили это «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают

фитосанитарные правила.

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Фото иллюстративное.

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