В Афганистане произошло два взрыва в мечетях, погибли 63 человека. Взрывы совершили смертники, ответственность за них взяла террористическая группировка ИГИЛ.

Один из взрывов случился в шиитской мечети Имама Замана на западе Кабула — столицы Афганистана, второй инцидент произошел в провинции Гур в одной из суннитских мечетей.

Погибло не менее 63 человек, по предварительным данным ранены около 50 человек.

В числе 20 погибших в провинции Гур — местный лидер партии «Джамиат». По версии следствия, предположительно он и был целью террористов.

Оба взрыва случились вечером 20 октября во время пятничной молитвы.

Спустя несколько часов ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ).

По словам очевидцев, взрыв в Кабуле был такой силы, что выбил окна в близлежащих зданиях.

Местные жители сразу после инцидента пришли на помощь, были переполнены гневом и кричали «Смерть ИГИЛ».

По данным СМИ, Исламское государство ответственно за похожие нападения на мечети в Афганистане за последние месяцы.

Террористическая группировка считает суннитов (большая часть мусульман Афганистана исповедует суннитское течение ислама — прим. редакции) «неверными».

Ранее террористы организовали взрыв возле посольства Ирака в Кабуле и объявили войну афганским мусульманам-сунитам заявив, что они «их будущая цель для нападений».

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с заявлением, где осудил оба нападения и сказал, что силы национальной безопасности с новой силой «начнут борьбу, чтобы покончить с террористами угрожающих афганцам».

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