Преподаватели Андижанского государственного мединститута говорят, что их принуждают нанимать вместо себя работников для сбора хлопка, иначе якобы угрожают увольнением. Руководство института опровергает информацию.

Преподаватели мединститута написали письмо редакции радио «Озодлик», в котором рассказали, что руководство заставляет их нанимать сборщиков хлопка.

«Руководство нашего института приказало профессорам-преподавателям отправить вместо себя мардикоров на сбор хлопка. Нам объявили, что преподаватели вуза, которые не выполнят данный приказ, будут уволены с работы», — говорится в письме.

В качестве доказательства один из педагогов показал журналистам скриншот переписки, в которой заместитель декана просит преподавателей нанять сборщиков

Также, по его словам, оплачивать труд наемных рабочих заставляют магистрантов института.

Кафедры якобы должны предоставить минимум двух человек, которые будут собирать хлопок. Труд одного наемного сборщика хлопка стоит 60 тысяч сумов (более 7,3 долларов).

Кроме того, по словам преподавателей, каждые десять дней их заставляют платить по 50 тысяч сумов (более 6,2 долларов) для сбора хлопка.

Но, несмотря на вышеперечисленное, они все равно должны выйти на однодневный сбор хлопка или заплатить 20 000 сумов (более 2,4 долларов).

Однако руководство Андижанского государственного мединститута опровергает эту информацию.

«Никто из преподавателей не нанимал вместо себя сборщика хлопка. Вам дали неправильную информацию. Возможно, что кто-то из преподавателей по воскресеньям собирал хлопок по собственному желанию. Я – патриотка своей родины. В любом случае хлопок – наше богатство, богатство нашего государства. Чтобы мы не делали, мы делаем это по собственному желанию, любя свою родину», — сказала заведующая учебно-методическим отделом Андижанского государственного медицинского института Барно Инакова.

Ранее радио «Озодлик» писало, что в стране продолжаются случаи принудительного привлечения людей для сбора хлопка несмотря на то, что власти запретили это в конце августа 2017 года.

В сентябре власти страны вместо учителей и студентов решили привлекать к работам на хлопковых полях местных жителей и специальные отряды — группы «Молодых патриотов».

По официальным данным в стране создали 575 таких отрядов с общей численностью в более 50 тысяч человек.

В Узбекистане хлопок является одним из важнейших источников экспорта — страна занимает шестое место по производству хлопчатника в мире. Ежегодно в стране выращивают около трех тысяч тонн хлопка.

Нередко использовался детский труд. После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане официально сначала запретили собирать хлопок детям, а затем и педагогам, врачам и студентам.

По информации CottonCampaign.org, ежегодно власти Узбекистана насильно заставляют работать на полях более 1 млн человек.

В 2012 году более 110 мировых брендов одежды отказались от использования узбекского хлопка при производстве своей продукции, протестуя против насильственного привлечения людей к сбору урожая.

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