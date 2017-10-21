Власти Египта сообщают, что в перестрелке с боевиками недалеко от Каира погибло не менее 30 полицейских. Полицейские проводили рейд на предполагаемое убежище группировки «Хасм».

Бой между египетскими правоохранителями и боевиками начался днем 20 октября. В числе погибших 20 офицеров и десять рядовых, однако их число может вырасти.

В этот день полицейские проводили рейд в предполагаемое убежище группировки «Хасм» в районе эль-Вахат, что в 135 километрах от столицы Египта Каира.

Сейчас район перестрелки оцеплен, столкновения идут до сих пор, полиция использует в боях вертолеты.

Следствие утверждает, группировка «Хасм» была причастна к организации нескольких терактов, она считается одной из опаснейших в стране.

По информации некоторых СМИ, в убежище скрывались около восьми боевиков, подозреваемых в нескольких нападениях на судей и полицию.

Агентство «Рейтерс» сообщает, что с 2013 года члены террористических организаций убили уже более сотни полицейских и военных.

Власти Египта называют «Хасм» боевым крылом «Братьев-мусульман» — исламистской группы в Египте, которую признали незаконной с 2013 года. Сами «Братья-мусульмане» отрицают их связь с «Хасм».

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