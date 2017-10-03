Два смертника подорвали себя у полицейского участка в Дамаске на юго-западе Сирии. В взрыве погибли по меньшей мере 10 человек, еще 20 получили ранения.

Взрыв случился в районе Аль-Мидан 2 октября. Два террориста взорвали себя у здания полиции.

Один из них взорвал себя на входе в участок, второй — на первом этаже внутри здания.

Глава сирийского МВД Мохаммад аль-Шаар сказал, что погибли и полицейские, и гражданские лица. Но точное количество убитых не было названо.

По данным информагентства «Рейтер», погибли не менее 10 человек, еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Похожий теракт в этом районе Дамаска уже происходил — в конце 2016 года в полицейском участке Аль-Мидана взорвалась бомба.

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