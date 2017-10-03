Талантбек Исаев, брат арестованного депутата Канатбека Исаева, обвиняемого в «подготовке к насильственному захвату власти», подал в отставку. Он возглавлял Главное управление службы специализированной охраны (ГУССО) Министерства внутренних дел.

Новость обновлена в 11:07

В пресс-службе МВД сообщили, что генерал-майор Талантбек Исаев, занимавший должность главы ГУССО, подал рапорт об увольнении.

На его место назначили Улана Асанова. Соответствующее распоряжение 3 октября подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Сам Исаев пока никак не прокомментировал свое решение покинуть должность. Неизвестно, связано ли решение генерал-майора уволиться с арестом его брата.

Изначально заявление об увольнении было подано на имя премьер-министра Сапара Исакова до заключения депутата Канатбека Исаева под стражу.

Однако рапорт вернули, потому что сначала его должны рассмотреть структуры МВД, а затем премьер-министр.

Исаев занимал должность главы ГУССО три года. С 2012 по 2014 годы он был главой Дорожно-патрульной службы Кыргызстана.

В чем обвиняют Канатбека Исаева

Брата Талантбека Исаева — Канатбека обвиняют в «подготовке к насильственному захвату власти». Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали политика 30 сентября.

Первомайский районный суд 2 октября вынес решение о заключении Канатбека Исаева под стражу сроком на два месяца.

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

По версии следствия, Исаев с «сообщниками» должны были вербовать людей, которые были бы не согласны с итогами президентских выборов.

В ведомстве считают, что в случае поражения Омурбека Бабанова на президентских выборах, специально нанятые Исаевым люди, должны были бы начать массовые беспорядки.

Бабанов на своей пресс-конференции 1 октября заявил о том, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

На следующий день, 2 октября, ГКНБ назвал слова Бабанова о задержании его сторонника Исаева попыткой увести следствие и внимание общественности в «политическое русло».

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. За пост главы государства сейчас борются 12 человек.

По теме: