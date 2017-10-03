Генпрокуратура заявила, что в предвыборном штабе провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова в городе Ош не собирались биометрические данные.

Ошская прокуратура проверила информацию о том, что в предвыборном штабе провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова проводился сбор биометрики.

Однако сотрудники прокуратуры обнаружили по указанному адресу нежилое помещение, в котором хранились буклеты и плакаты в поддержку Жээнбекова, однако само помещение не являлось предвыборным штабом политика.

По данным прокуратуры, сбор данных вели представители территориального совета и в этот момент на месте не было сотрудников Государственной регистрационной службы.

«Фактически были собраны биометрические данные у четырех граждан. При этом, какая-либо агитация не проводилась», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что начальник паспортно-визового отдела города Оша передал оборудование для сбора биометрики представителям территориального совета. Это является нарушением закона, поэтому он привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сбор данных в штабе Жээнбекова был зафиксирован журналистом «Азаттыка» 26 сентября.

Глава квартального комитета по городу Ош Нажип Эрбабаев сказал, что сбор биометрики в предвыборном штабе Жээнбекова проходил из-за нехватки помещений.

Глава пресс-службы ГРС Мелисбек Эржигитов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что сбор биометрических данных в штабе Жээнбекова проводился «абсолютно законно».

«Это законно. Эта была выездная мобильная группа по сбору биометрических данных. Такие мобильные группы у нас есть во всех областях. Люди в айыл окмоту активно не ходят, мы это сделали для удобства граждан», — сказал он.

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