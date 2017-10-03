Октябрьский районный суд возбудил уголовное дело по факту подкупа голосов представителями штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова. В штабе политика пока не комментируют этот случай.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в милицию Октябрьского района 26 сентября поступило заявление от бишкекчанина, который сообщил, что координаторы штаба Бабанова в 12-микрорайоне Бишкека предлагали ему деньги за то, чтобы он проголосовал за их кандидата.

Заявитель в качестве доказательства предоставил видеозапись разговора с координаторами штаба Бабанова, которые обсуждают план подкупа голосов.

По данным Генпрокуратуры, на видео две женщины в возрасте 30-35 лет объясняют порядок подкупа голосов избирателей по форме №2, которые должны будут проголосовать за Бабанова на дополнительном избирательном участке в микрорайоне Асанбай.

Уголовное дело возбудил Октябрьский райсуд по статье «Подкуп голосов». Рассмотрение дела назначено на 4 октября 2017 года.

Уголовный кодекс по статье «Подкуп голосов» предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

Октябрьский суд рассматривает материалы еще одного дела по факту подкупа голосов агитаторами Бабанова.

В милицию обратилась женщина с заявлением, что агитатор Бабанова предлагала ей 1000 сомов за голос в пользу их кандидата. За эти деньги она должна была привести в штаб еще 10 человек, которые проголосуют за Бабанова.

В качестве доказательства заявительница предоставила видеозапись разговора с агитатором. Суд уже приступил к рассмотрению этого дела.

В штабе Бабанова отказались комментировать эти случаи, пообещав позже сделать официальное заявление.

Омурбек Бабанов — один из главным соперников провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 12 кандидатов.

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