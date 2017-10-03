Сотрудники Госкомитета нацбезопасности совместно с представителями Министерства внутренних дел задержали молодого человека, который предположительно обучался в Сирии. По данным ведомства, он хотел создать в Кыргызстане террористическое подполье.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что задержала 20-летнего молодого человека, который предположительно является членом международной террористической организации.

По данным спецслужбы, парня завербовали в 2016 году и отправили в Сирию для «прохождения диверсионно-террористической подготовки».

«После прохождения боевой подготовки молодой человек был направлен в Кыргызстан с целью оседания и создания террористического подполья», — сказано в сообщении ГКНБ.

При обыске в доме задержанного изъят обрез ИЖ 58-20м.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные изготовление или ремонт оружия», «Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождения террористической и экстремистской подготовки».

Задержанного доставили в СИЗО ГКНБ, идет следствие.

По данным разных ведомств, число воюющих в Сирии граждан Кыргызстана колеблется от 500 до 800 человек.

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