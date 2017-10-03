Кандидат в президенты Темир Сариев вызвал на публичные дебаты своих главных оппонентов Сооронбая Жээнбекова и Омурбека Бабанова. Оба кандидата пока не ответили на вызов Сариева.

Сариев пригласил Жээнбекова и Бабанова на публичные дебаты, которые назначены на 8 октября. Политик считает, что соперникам нужно провести дополнительные дискуссии из-за того, что формат дебатов на КТРК ограничен и не позволяет полностью осветить позиции кандидатов.

«Считаю, что мы как кандидаты обязаны быть максимально доступными и понятными избирателям и призываю вас выйти на публичную дискуссию перед народом», — написал он на своей странице в фэйсбуке.

Уважаемые кандидаты в президенты!Избирательная кампания находится в самом разгаре. Ее предназначение в том, чтобы пред… Posted by Темир Сариев on Monday, October 2, 2017

В предвыборном штабе Сооронбая Жээнбекова сообщили журналисту Kloop.kg, что пока им не поступало официального приглашения от Сариева. Однако, в штабе напомнили, что уже 4 октября Жээнбеков проведет дебаты с Бабановым, Уметалиевой и Абдылдаевым на телеканале КТРК.

В пресс-службе ЦИКа журналисту Kloop.kg сказали, что закон не запрещает кандидату организовать дополнительные дискуссии с оппонентами.

«Прямого запрета на такое не существует. Кандидаты при желании могут провести дополнительные дебаты, но они должны согласовать это с ЦИКом», — сказали в Центризбиркоме.

Официальные теледебаты кандидатов на пост президента будут проходить на телеканале КТРК с 3 по 12 октября.

Темир Сариев — бывший премьер-министр и кандидат в президенты от партии «Ак Шумкар».

Сооронбай Жээнбеков — провластный кандидат в президенты от партии СДПК.

Во время агитационной кампании он объединился с другим кандидатом Камчыбеком Ташиевым. Последний же снял свою кандидатуру с выборов в пользу Жээнбекова.

Омурбек Бабанов — бывший премьер-министр, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Он объединился в тандем с лидером партии «Онугуу-Прогресс» Бакытом Торобаевым — в случае победы Бабанов станет президентом, а Торобаев премьер-министром.

Все три кандидата — главные претенденты на пост президента.

Президентские выборы назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 12 человек.

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