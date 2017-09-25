Экс-председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова заявила, что уходит с поста руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Темира Сариева. Ибраимова написала у себя в фэйсбуке, что ее взгляды с Сариевым «кардинально расходятся».

По словам Ибраимовой, она решила покинуть пост руководителя предвыборного штаба Сариева из-за «расхождения» взглядов по развитию Кыргызстана.

«К сожалению, на сегодняшний день наши взгляды кардинально расходятся. Я считаю недопустимым для себя менять идеологическую позицию в угоду политической конъюнктуре», — написала она.

Дорогие друзья! Считаю необходимым сообщить вам, что я приняла политическое решение покинуть свою должность руководител… Posted by Эльмира Ибраимова on Monday, September 25, 2017

Ибраимова возглавила штаб Сариева в конце июня. Тогда в партии «Ак Шумкар» заявляли, что ее опыт и «авторитет среди политической элиты» позволят Сариеву «уверенно вести борьбу» за пост президента Кыргызстана.

Ибраимова известна как политический экономист и критик правления президента Алмазбека Атамбаева.

В 2016 году она была в числе политиков, выступающих против изменений в Конституцию.

В начале 2017 года Ибраимова сказала, что из-за многочисленных займов Кыргызстану может грозить дефолт. Тогда с критикой в ее сторону выступил Атамбаев.

Неудавшийся союз

Темир Сариев — один из трех главных кандидатов на пост президента. Его основными соперниками являются провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

Сариев вел переговоры об объединении с четырьмя политиками — Бакытом Торобаевым, Адаханом Мадумаровым, Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым, которые объединились в одну партию перед выборами.

Однако затем их новая партия развалилась, потому что Ташиев поддержал Жээнбекова и вскоре снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. После этого Торобаев объединился с Бабановым, а Келдибекова не допустили к выборам из-за непогашенной судимости.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства сейчас борются 13 человек.

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