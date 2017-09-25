Женщина, задержанная по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, повесилась в изоляторе временного содержания (ИВС) милиции Бишкека. Ранее тело ее младенца обнаружили в мусорном баке в одном из жилмассивов столицы.

Тело женщины нашли в камере изолятора ГУВД Бишкека 23 сентября. В пресс-службе милиции журналисту Kloop.kg сообщили, что она совершила самоубийство.

Подробности инцидента пока неизвестны. По данным пресс-службы, по этому факту назначена экспертиза.

Служба внутренних расследований при ГУВД и прокуратура начали расследование по факту смерти женщины.

Погибшую подозревали в убийстве своего новорожденного сына. Тело младенца нашли 14 сентября в мусорном баке в районе Киркомстрома. Спустя неделю милиция задержала мать ребенка и водворила ее в ИВС.

Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.

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