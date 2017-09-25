Милиция Оша возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» на депутата местного кенеша Ноокатского района Жаныша Жусупбекова. Молодой депутат связал себя, залез в багажник машины и позвонил друзьям, заявив, что его похитили.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что на Жусупбекова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после того, как он разыграл своих друзей 23 сентября.

«Он позвонил своим друзьям и сказал, что его украли и оставили в багажнике, они обратились в милицию. Оперативная группа сразу же объявила план перехвата. Вся милиция искала его как в Оше, так и в окрестностях в течение двух часов», — сказал он.

По словам Сыдыкова, Жусупбекова нашли на окраине Оша в багажнике автомобиля со связанными рукой и ногой. Во время дачи показаний, молодой человек сознался, что хотел разыграть своих друзей и не думал, что они обратятся в милицию.

Сыдыков сказал, что шутка 27-летнего депутата расценивается милицией как «телефонный терроризм».

«Мы всю милицию подняли. Он депутат, как он может так поступать в отношении милиции и своих друзей? Вот и правильно возбудили дело. В самом деле, нельзя же так шутить», — сказал он.

Сыдыков сказал, что сейчас следствие дает юридическую оценку действиям депутата.

«Пусть это будет уроком для других. Хотя бы сообщил, о том, что пошутил спустя 10 минут, мы бы перестали его искать», — сказал он.