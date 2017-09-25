Выборы в Германии: Победа и поражение Ангелы Меркель

Одной из самых ярких тем обсуждения прошедших выборов стал успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Партия набрала 12 процентов голосов, став третьей политической силой в стране после ХДС/ХСС и СДПГ.

АдГ является неоднозначной партией. Некоторые считают ее националистической, другие — правопопулистской, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль приравнял руководство партии к нацистам.

Представители АдГ выступают за безоговорочную отмену санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за их действия в Украине.

АдГ образовалась в 2013 году. В состав партии вошли скептики, недовольные политической обстановкой в стране. На выборах 2013 года им не хватило 0,3 процента для прохождения в состав Бундестага.

После этого в партии произошли изменения и никто не предвещал успеха АдГ на выборах в этом году. Однако кризис и ситуация с мигрантами и беженцами в Германии позволила «Альтернативе для Германии» пройти в парламент.