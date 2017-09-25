Выборы в Германии: Победа и поражение Ангелы Меркель

В Германии прошли выборы в немецкий парламент — Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель вновь одержал победу по итогам выборов. Несмотря на победу, это совсем не то, чего ожидала сама Меркель и ее сторонники.
Выборы в Германии состоялись 24 сентября. Всего в парламент избирались 42 партии. Действующий канцлер Ангела Меркель и ее Христианско-демократический союз (ХДС) в блоке с союзниками из Христианско-социального союза (ХСС) набрали 33 процента голосов избирателей.
Этот результат помог ХДС/ХСС опередить их коллег по Бундестагу, партнеров и, одновременно, соперников — социал-демократов.
ХДС/ХСС: Худший результат с 2000 года (33% голосов)
Несмотря на свою победу, выборы 2017 года стали для Меркель отчасти поражением. На последних выборах в 2013 году ХДС/ХСС набрали на 9 процентов больше. Нынешний результат стал для партии канцлера Меркель худшим с 2000 года.
Основной причиной снижения популярности среди избирателей стала миграционная политика, проводимая Меркель. В 2015 году канцлер решила принять более миллиона мигрантов, и это стало для рядовых немцев причиной отвернуться от действующего канцлера.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ): Худший результат послевоенного периода (20,5% голосов)
Старейшая партия Германии — СДПГ — не набрала и 21 процента голосов. Это на пять процентов меньше результата выборов 2013 года.
Нынешний лидер партии Мартин Шульц, на которого возлагали большие надежды в начале его старта в качестве главы СДПГ, уже объявил о том, что уходит в оппозицию.
Причиной стало то, что в коалиции с Меркель социал-демократы теряют поддержку избирателей. Теперь СДПГ станет самой сильной оппозиционной партией в Бундестаге.
«Альтернатива для Германии»: Главный успех выборов (12,6% голосов)
Одной из самых ярких тем обсуждения прошедших выборов стал успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Партия набрала 12 процентов голосов, став третьей политической силой в стране после ХДС/ХСС и СДПГ.
АдГ является неоднозначной партией. Некоторые считают ее националистической, другие — правопопулистской, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль приравнял руководство партии к нацистам.
Представители АдГ выступают за безоговорочную отмену санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за их действия в Украине.
АдГ образовалась в 2013 году. В состав партии вошли скептики, недовольные политической обстановкой в стране. На выборах 2013 года им не хватило 0,3 процента для прохождения в состав Бундестага.
После этого в партии произошли изменения и никто не предвещал успеха АдГ на выборах в этом году. Однако кризис и ситуация с мигрантами и беженцами в Германии позволила «Альтернативе для Германии» пройти в парламент.
Свободная демократическая партия (СвДП): Демократы возвращаются к власти (10,7% голосов)
СвДП возвращается в Бундестаг после четырехлетнего перерыва. На прошедших выборах СвДП получила больше 10 процентов голосов избирателей.
Многие ожидают создания коалиции между ХДС/ХСС и СвДП, а также с «зелеными» (партией, которая выступает за сохранение рыночной экономики и необходимостью охраны природы и окружающей среды). Это позволит членам СвДП занять высокие должность в правительстве — министра иностранных дел или экономики.
Несмотря на возможность коалиции, либеральные демократы и «зеленые» не могут найти компромисс во многих экономических и политических вопросах.
К примеру, глава СвДП Кристиан Линднер, которого считают одной из главных причин успеха партии на прошедших выборах, призывал «заморозить» вопрос о статусе Крыма и начать работу с Россией в других сферах.
Представители «зеленых» против подобного подхода — они считают, что с Москвой необходимо ужесточить диалог.
«Левые» укрепляются (9,2% голосов)
Представители левой партии получили чуть более 9 процентов голосов избирателей. Ранее в стране обсуждали возможность создания обширной политической силы, объединявших «зеленых», «левых» и социал-демократов. На земельном уровне такая коалиция существует.
Появление подобного союза на Федеративном уровне означало бы примирение между СДПГ и Левой партией. После ухода Герхарда Шредера в 2005 году, «левые» забрали у социал-демократов немало голосов. Однако сейчас соперничество между «левыми» и социал-демократами может лишь обостриться.
Партия «Союз 90/Зеленые» улучшила свои показатели (8,9% голосов)
На выборах они получили почти 9 процентов голосов. «Зеленые» были у власти в коалиции с социал-демократами в период правления Герхарда Шредера с 1998-2005 годы.
Ввиду ухода СДПГ в оппозицию, Меркель не остается ничего другого, как найти способ объединения в коалицию с СвДП и «зелеными», чтобы вновь занять пост канцлера Германии.
Однако в партии «зеленых» есть очень сильное ультралевое крыло, которое категорически против объединения с ХДС/ХСС Меркель.
Роль Бундестага в политике Германии
Парламент в Германии принимает законы и осуществляет контроль за деятельностью правительства, а также принимает одно из важнейших решений в политической жизни Германии — выборы федерального канцлера.
Федеральный канцлер — председатель Федерального правительства Германии. В его компетенцию входит назначение министров и определение политического курса правительства. Бундестаг избирает канцлера на четырехлетний срок. Ангела Меркель занимает должность канцлера с 2005 года.
Депутаты Бундестага также собираются в политические фракции, согласно своей политической принадлежности. Исключение или выход из состава партии не несет за собой лишения депутатского мандата.
Сейчас в составе Бундестага числится 631 депутат.