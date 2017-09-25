Компания Swiss Alpine Air начала экспортировать горный швейцарский воздух за границу. Таким образом в компании надеются обеспечить чистым воздухом загрязненные города мира.

В описании на сайте компании говорится, что она предоставляет покупателю «частицу швейцарского горного воздуха в любой точке».

Воздух продается во флаконе, объемом в семь литров и весом 127 грамм. В описании указывается, что воздуха хватит на более чем 120 вдохов. Цена одного флакона составляет 18 швейцарских франков (1278 сомов).

«У нас есть свежий воздух. Так почему бы его не экспортировать? Это лучший воздух в мире», — считают в компании.

Авторы проекта добавляют, что Швейцария славится своим альпийским воздухом и «люди веками приезжали в Альпы, чтобы спастись от загрязнения и смога».

Стартап ведет поиск инвесторов для продвижения идеи.