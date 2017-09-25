Тендер на ремонт сгоревшего здания Генпрокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова отменен из-за того, что конструкция строения пришла в негодность на 70-80 процентов. Ранее мэрия собиралась выделить 120 млн сомов на реконструкцию здания.
Заместитель начальника Управления капитального строительства мэрии Бишкека Койчогул Ибраимов сказал в интервью «АКИpress», что здание Генпрокуратуры, сгоревшее во время апрельской революции 2010 года, ремонтироваться не будет.
Ремонт отменен на основании заключения Государственного института сейсмостойкости строительства и инженерного проектирования.
Согласно заключению, конструкция здания Генпрокуратуры пришла в негодность на 70-80 процентов.
«В течение более 7 лет здание находилось под воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов […]. Считаем нецелесообразным проводить капремонт с усилением конструкции здания, так как объект не был своевременно законсервирован», — сказал Ибраимов.
Тендер на ремонт здания был объявлен 7 июля. Мэрия города планировала выделить на реконструкцию 120 млн сомов из бюджета. Общая площадь здания Генпрокуратуры составляет более четырех тысяч квадратных метров.
Власти не могут решить, что делать со зданием Генпрокуратуры с апреля 2010 года после того, как его разгромили и сожгли во время государственного переворота.
В феврале 2016 года на месте сгоревшего здания Генпрокуратуры предлагали построить отделанный мрамором торговый или офисный центр.
Но городской кенеш так и не определился с финансированием проекта и здание осталось в прежнем виде.
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