Власти Бишкека намерены построить на месте здания генеральной прокуратуры, которое сгорело во время апрельской революции 2010 года, торговый или офисный центр.



В конце января 2015 года завершился конкурс среди архитекторов на лучший проект застройки участка, ограниченного улицами Киевская, Орозбекова, Токтогула и Панфилова.

В этом квадрате находится бывшее здание генеральной прокуратуры, сгоревшее во время революции 2010 года.

Победителем конкурса стала группа архитекторов — Акмат Алсейитов, Мунарбек Сатыбаев и Адис Абдрасулов. Они предложили построить на месте Генпрокуратуры торговый или офисный центр, отделанный мрамором.

По словам создателей проекта, здания в центре Бишкека должны быть оформлены в одном стиле — соседние с бывшей генпрокуратурой строения тоже отделаны мрамором.

«Есть градообразующие доминантные акцентные здания — «Агропром», исторический музей, центральный ансамбль с аркой. Создавая наш проект, мы ориентировались на них», — сказал Алсейитов в интервью Kloop.kg.

Согласно проекту, за зданием «Агропрома» будет находиться сквер. Сейчас там располагается училище и общежитие — неизвестно, что будет с этими зданиями.

Вопрос с финансированием проекта пока открыт — бишкекский горкенеш должен будет решить, из каких источников выделят деньги на воплощение проекта. Однако точная дата заседания пока неизвестна.

Дата сноса нынешнего здания генеральной прокуратуры тоже пока неизвестна.

Видео 360°: Как выглядит сгоревшее здание генпрокуратуры изнутри

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Сквер или бизнес-центр?

Опрошенные Kloop.kg архитекторы сказали, как бы они застроили этот квартал. По словам Рыспека Ибраимова, квартал должен быть «цельным», с единой архитектурой.

«То, что уже взялись за кварталы, это хорошо. А то мы имеем по городу точечную застройку. Уже не архитекторы, простые люди начинают говорить «Что за бардак?». Там дом появился, тут дом появился», — сказал он.

Член Союза архитекторов Юсуф Тагиров считает, что не стоит «гоняться за современной архитектурой».

«Но по технологиям мы никогда не будем как зарубежом. Элементы национального сочетания — их мы должны придерживаться», — говорит Тагиров.

Один из авторов проекта Белого дома (нынешнего здания парламента) Олег Лазарев, наоборот, считает, что в этом квартале нужна «современная городская среда».

«В районе площади уже стихийно сложился квартал гуляний. Непросто будет взять и сделать жилой квартал, например. Я лично не представляю это. Нам нужна современная городская среда. Бизнес-центр, торговля, развлечения — современное гуманизированное пространство», — считает он.

Архитектор Ороз Байкожоев говорит, что за «Агропромом» можно построить сквер, но при этом необходимо учитывать мнения владельцев объектов, которые там находятся.

Видео: Александра Ли, Дмитрий Мотинов