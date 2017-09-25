Центризбирком посоветовал правительству ужесточить наказание в отношении вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева из-за того, что он призывал голосовать за провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. Ранее премьер-министр Сапар Исаков объявил ему замечание и снял с поста руководителя Республиканского штаба по организации выборов.

Рабочая группа Центризбиркома 24 сентября рассмотрела жалобу на вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева из-за его призывов голосовать за Жээнбекова.

Представитель ЦИКа Кайрат Осмоналиев предложил ужесточить наказание Зилалиеву.

«Я предлагаю направить все имеющиеся у нас материалы премьер-министру для того, чтобы было вынесено более адекватное, жесткое наказание. Самым жестким дисциплинарным наказанием является освобождение от должности», — предложил он.

Большинство членов рабочей группы поддержали предложение рекомендовать правительству вынести «более строгое» наказание Зилалиеву.

Ранее 19 сентября радио «Азаттык» опубликовало аудиозапись, на которой Зилалиев в разговоре с активом Баткенской области попросил поддержать Жээнбекова на выборах.

Сам Зилалиев заявил в интервью, что его высказывания были «вырваны из контекста» и не являлись агитацией.

Премьер-министр Сапар Исаков объявил Зилалиеву замечание и снял его с поста руководителя Республиканского штаба по подготовке к выборам.

Выборы на пост президента пройдут 15 октября, пока за место главы страны борются 13 кандидатов.

По теме: