Рабочая группа Центризбиркома рассмотрела жалобу на вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева и экс-муфтия Чубака Жалилова, которые призывали голосовать за кандидата от власти Сооронбая Жээнбекова. Пока окончательное решение по этим жалобам не принято.

В Центризбиркоме рассмотрели жалобы на вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева и экс-муфтия Чубака Жалилова из-за возможных нарушений правил предвыборной агитации.

Жалоба на Дуйшенбека Зилалиева

В интернете 19 сентября была опубликована аудиозапись, на которой Зилалиев перед руководством Баткенской области призвал голосовать за Жээнбекова.

В разговоре Зилалиев добавил, что жители получают зарплату из бюджета.

«Вы получаете зарплату от государства, из бюджета. Я вас прошу не плевать в тот колодец, из которого вы пьете», — сказал он.

По законодательству Кыргызстана, госслужащие не имеют права выражать предпочтение отдельным кандидатам и призывать голосовать за них.

Премьер-министр Сапар Исаков объявил вице-премьеру выговор и снял его с поста руководителя штаба по выборам.

На заседании рабочей группы ЦИКа вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что его слова были не для СМИ, а выражением его личного мнения.

«​Я не агитировал и говорил об этом несколько раз. Это было не для средств массовой информации, это было мое личное мнение для узкого круга людей»​, — сказал он.

Также ранее Зилалиев заявил, что его слова были «вырваны из контекста».

«Если опросить свидетелей, то они подтвердят, что я лишь отвечал на вопросы других людей. […] Я несколько раз подчеркнул в разговоре, чтобы мои слова не расценивали как агитацию. Я выражал сугубо личное мнение гражданина, а не должностного лица», — сказал он.

Жалоба на Чубака Жалилова

Бывший муфтий Чубак Жалилов поддержал провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, когда политик встречался с избирателями в селе Барпы Джалал-Абадской области.

Активист Адиль Турдукулов, который подал жалобу на Жалилова, также попросил ЦИК вынести предупреждение штабу Жээнбекова, потому что именно они организовали выступление экс-муфтия, заранее зная, что это «незаконно».

Представители рабочей группы сказали, что отправили запросы в Духовное управление мусульман Кыргызстана, чтобы выяснить занимает ли Чубак Жалилов какую-либо должность.

«Нам нужно выяснить получает ли он зарплату из госбюджета и является ли государственным должностным лицом», — сказали в ЦИКе в интервью журналисту Kloop.kg.

Полномочный представитель Жээнбекова Жылдыз Сманбаева заявила, что это мероприятие организовал штаб Камчыбека Ташиева, поэтому Жээнбеков не ответственен за эту встречу с избирателями. Также она сказала, что Чубак Жалилов был приглашен в качестве гостя.

ЦИК не вынес определенного решения

Рабочая группа не вынесла определенного решения по этим двум жалобам.

В пресс-службе ЦИКа журналисту Kloop.kg сообщили, что они рассмотрели жалобу и вынесут результаты на заседании Центризбиркома. В дальнейшем, запрос на принятие решения передадут правительству.

«Надо дать юридическую оценку действиям вице-премьер-министра. Мы выносим эти вопросы на заседание ЦИКа. А после отправим правительству, премьер-министру. Они примут решение», — сказали в ЦИКе.

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