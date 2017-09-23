Кыргызстанка Антонина Шевченко вернулась в смешанные единоборства спустя 12 лет перерыва и выиграла в первом же поединке.
Международный турнир по ММА Phoenix 3 прошел в Лондоне (Великобритания).
В рейтинговом бою легчайшей весовой категории Антонина Шевченко встретилась с представительницей Великобритании Керри Хаджес.
По итогам трехраундового поединка единогласным решением судей победу одержала представительница Кыргызстана.
Антонина Шевченко — обладательница чемпионского пояса по версии Phoenix Fighting Championship по правилам тайского бокса, вернулась в ММА спустя 12 лет перерыва.
Всего на счету Шевченко-младшей 6 поединков по смешанным единоборствам. Во всех она одержала победу.
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