МВД и ГКНБ задержали трех жителей Токмока по подозрению в подготовке теракта к выборам президента Кыргызстана. Правоохранительные органы утверждают, что нашли у задержанных экстремистскую литературу и взрывчатку.

Правоохранители говорят, что трое задержанных являются членами запрещенных экстремистских организаций, но не сообщают, каких именно.

По данным МВД, двое мужчин и женщина готовили теракт к предстоящим президентским выборам.

Пресс-служба ведомства заявила, что при обыске у задержанных нашли экстремистскую литературу и видеоматериалы, а также взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Они водворены в следственный изолятор, возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение национальной, религиозной или межрегиональной вражды» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

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