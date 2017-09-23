«Оно»: Раз в 27 лет Пеннивайз возвращается

На экраны кинотеатров вышла киноадаптация романа Стивена Кинга, основанная на первой части книги «Оно — Клуб неудачников». Это уже вторая экранизация этой книги, и она — на порядок лучше старого фильма, который вышел 27 лет назад.
В оригинальном сюжете Стивена Кинга Пеннивайз — Оно — появляется каждые 27 лет, преследуя жертву в сначала в детстве, а потом и во взрослой жизни.
Так и новая экранизация вышла спустя 27 лет — и хотя в ней все также экранизируется первая часть книги про Пеннивайза, это все равно прекрасный поклон писателю.
Телефильм «Оно» вышел в 1990 году, в нем роль танцующего клоуна Пеннивайза исполнил актер Тим Карри. Тогда он мог показаться действительно страшным, но сейчас кажется скорее комичным.
В новом фильме роль клоуна Пеннивайза исполнил шведский актер Билл Скарсгард, и его версия получилась намного мрачней версии из 90-х.
Это не просто некто с страшно нарисованным лицом, это настоящий демон с пугающим взором.
Его мимика и актерская игра подарили персонажа, который еще долго будет внушать страх зрителям.
Когда-то теле-Пеннивайз породил волну коулрофобии (боязни клоунов), кино-Пеннивайз держит марку — теперь клоуны кажутся еще более устрашающими, а артисты этого жанра выходят на акции протеста, требуя не очернять их профессию.
Хороша в фильме и игра детей-актеров. Они играют не просто наравне со взрослыми, а даже лучше в разы, хотя сами еще долго не смогут увидеть свою работу из-за возрастного ценза +18.
Возможно, можно придраться к недостаточному раскрытию персонажей, но это не столь критично и не вызывает отторжения.
Эмоции и диалоги героев доказывают, что студия постаралась над фильмом.
Фильм страшен, но и юмора в нем не мало. Много шуток ниже пояса, которые иногда строятся на унижении кого-то из персонажей.
Стоит помнить, что фильм рассказывает о подростках, которым свойственно так шутить. Юмор не безвкусный, как в «поп-корн хоррорах», а оставляющий приятное послевкусие.
Это уже четвертая экранизация книг Кинга за этот год. Были сняты весьма посредственная «Темная башня», унылая «Мгла» и «Мистер Мерседес». Но единственная, которую можно назвать удачной — это «Оно».
Фильм сильно отличается от последних фильмов ужасов. Он конечно не решен глупых поступков в стиле «Не иди туда! А то умрешь», но актерская игра, атмосфера и режиссура не дают заскучать во время просмотра.
Режиссеру Андресу Мускетти удалось, пусть и не без огрехов (например, излишняя продолжительность), воплотить одну из популярнейших книг великого Стивена Кинга.
«Оно» уже бьет рекорды сборов для продукта жанра хоррор — более 408 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов, и это еще не конец.
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