«Оно»: Раз в 27 лет Пеннивайз возвращается

На экраны кинотеатров вышла киноадаптация романа Стивена Кинга, основанная на первой части книги «Оно — Клуб неудачников». Это уже вторая экранизация этой книги, и она — на порядок лучше старого фильма, который вышел 27 лет назад.

В оригинальном сюжете Стивена Кинга Пеннивайз — Оно — появляется каждые 27 лет, преследуя жертву в сначала в детстве, а потом и во взрослой жизни.

Так и новая экранизация вышла спустя 27 лет — и хотя в ней все также экранизируется первая часть книги про Пеннивайза, это все равно прекрасный поклон писателю.

Телефильм «Оно» вышел в 1990 году, в нем роль танцующего клоуна Пеннивайза исполнил актер Тим Карри. Тогда он мог показаться действительно страшным, но сейчас кажется скорее комичным.