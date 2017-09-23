Вместо врачей, учителей и студентов, власти решили привлекать к работам на хлопковых полях местных жителей и специальные отряды — группы «Молодых патриотов».

Отряды «Молодых патриотов» — добровольцы из числа молодежи Узбекистана, которые готовы заниматься сбором хлопка. По официальным данным в стране создали 575 таких отрядов с общей численностью в более 50 тысяч человек.

Власти не стали объяснять причины, по которым отозвали работающих на полях учителей и врачей.

Ранее Радио «Озодлик» писало, что в стране продолжается случаи принудительного привлечения людей для сбора хлопка несмотря на то, что власти запретили это в конце августа.

Такие случаи зарегистрировали в пяти областях Узбекистана.

На сборы хлопка отправляли учителей, медиков, воспитателей детских садов и студентов.

Жители жаловались на вымогательство со стороны властей которые требовали денег в обмен на освобождение от работ.

«Все вы отправитесь на хлопок, от вас нет никакой пользы государству, будете приносить пользу, собирая хлопок», — процитировал представителя властей один из жителей.

Хлопок — один из важнейших источников экспорта в Узбекистане. Страна занимает шестое место по производству хлопчатника в мире.

Для выращивания хлопка власти насильно привлекали около 1 млн человек ежегодно.

Нередко использовался детский труд. После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане официально сначала запретили собирать хлопок детям, а затем и педагогам, врачам и студентам.

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