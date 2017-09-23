Мостиский районный суд Львовской области признал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов). Саакашвили вернулся в Украину 10 сентября несмотря на то, что его лишили гражданства — на территорию страны его ввели сторонники.

Экс-губернатор Одесской области на заседание суда не явился, так как проводил встречи в Черкассах.

«Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом», — заявил Саакашвили.

По решению суда Саакашвили должен выплатить штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов).

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждал, что Михаила Саакашвили и его сторонников не будут задерживать за незаконное пересечение польско-украинской границы.

«Я, как генеральный прокурор, заявляю – Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — объявил Луценко на форуме, проходящем в Киеве.

Саакашвили перешел через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников 10 сентября.

По этому факту МВД Украины возбудило уголовное дело. В полиции утверждают, что сторонники политика устроили беспорядки, в которых пострадали 13 правоохранителей.

Лишение украинского гражданства Саакашвили

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля 2017 года по указу президента Петра Порошенко. При этом, по Конституции страны «гражданин Украины не может быть лишен украинского гражданства».

По словам Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко «наплевал на конституцию», лишив его гражданства.

Власти Украины посчитали, что Саакашвили указал в анкете для получения украинского гражданства ложные данные о том, что не находится под следствием ни в одной стране. Однако, по официальным данным, политик заочно осужден в Грузии.

Сам Саакашвили заявляет, что с момента получения гражданства Украины в Грузии на него не заводили дел.

Сейчас у Саакашвили нет гражданства ни одной страны мира. От грузинского гражданства политик отказался в пользу украинского, чтобы занять должность губернатора.

Однако затем он раскритиковал действующую власть за отсутствие реформ и ушел в оппозицию, создав партию «Движение новых сил».

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