Украинские пограничники вручили протокол о незаконном пересечении границы экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Ранее Саакашвили в окружении своих сторонников прорвался через пограничный кордон на польско-украинской границе и прибыл во Львов.

Сотрудники пограничной службы при сопровождении полиции утром 12 сентября пришли в гостиницу «Леополис», где остановился Саакашвили, и зачитали ему протокол о незаконном пересечении границы.

Украинский депутат Сергей Куницын сообщил, что протокол Саакашвили вручили не как гражданину Украины, а как «человеку без гражданства».

Сам Саакашвили не признал обвинения пограничников и отказался подписать протокол.

«У меня нет никаких обстоятельств того, что мы нарушили или когда-то пытались нарушить какой-нибудь закон. Лживая пропаганда Порошенко и всех должностных лиц, которые вместе с ним пытаются спасти свое воровское существование, не изменят моей позиции. Я думаю, что и людей они не смогут ввести в заблуждение», — заявил Саакашвили.

Также бывший губернатор заявил, что этот протокол должны были вручить ему в течение трех часов после пересечения границы.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, сообщил в фэйсбуке, что власти начали задерживать сторонников политика, которые помогли ему перейти через границу.

Саакашвили 10 сентября в окружении своих сторонников прорвался через польско-украинскую границу. По этому факту МВД Украины возбудило уголовное дело. В полиции также утверждают, что сторонники политика устроили беспорядки, в которых пострадали 11 правоохранителей.

Лишение украинского гражданства Саакашвили

Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля 2017 года по указу президента Петра Порошенко. При этом, по Конституции страны «гражданин Украины не может быть лишен украинского гражданства».

Власти Украины посчитали, что Саакашвили указал в анкете для получения украинского гражданства ложные данные о том, что не находится под следствием ни в одной стране. Однако, по официальным данным, политик заочно осужден в Грузии.

Сам Саакашвили заявляет, что с момента получения гражданства Украины в Грузии на него не заводили дел.

Сейчас у Саакашвили нет гражданства ни одной страны мира. От грузинского гражданства политик отказался в пользу украинского, чтобы занять должность губернатора.

Однако затем он раскритиковал действующую власть за отсутствие реформ и ушел в оппозицию, создав партию «Движение новых сил».

Фото: «Радио Свобода»

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