На церемонию приготовления более 7 тонн плова в Ташкенте вход был только по пригласительным. Милиционеры пустили чиновников, представителей Книги рекордов Гиннесса и местное телевидение. Тем, у кого приглашения не оказалось, пришлось стоять за ограждением милиции и смотреть на процесс приготовления блюда с экранов.

В Ташкенте приготовили самый большой казан плова весом более 7 тонн, тем самым установив новый мировой рекорд.

Организаторы утверждали, что посмотреть на процесс приготовления и попробовать плов сможет любой желающий.

Однако, к казану милиционеры пропускали только по именным пригласительным: чиновников, представителей Книги рекордов Гиннесса и местное телевидение.

Представитель охраны сказал журналистам «Настоящего Времени», что если на плов будут смотреть все, то его «сглазят».

«Вы видите, там все закрыто! Если все будут смотреть — плов будет готов нехорошо. Сглазят! Когда откроют — все будут смотреть», — сказал охранник.

Те, у кого пригласительных не было, смогли лишь понаблюдать за процессом приготовления плова на экранах, установленных вокруг парка, который жители города называют «Ташкентским Бродвеем».

«Это не для нас с вами, это для телевидения. Если бы было для народа — народ бы везде пускали», — возмутилась жительница Ташкента.

Десятки тысяч жителей, пришедших на праздник, ждали, когда начнут раздавать плов более шести часов. Во время раздачи блюда за несколько минут образовалась давка. В толпе оказались дети, которых выносили на руках взрослые.

Ажиотаж усилился после того, как в толпе пронеслись слухи о том, что плов заканчивается.

Из-за давки и огромного количества желающих организаторы мероприятия решили отдать весь приготовленный плов в детские дома.

Самый большой казан плова готовили 50 поваров в течение шести часов. На установление рекорда ушло полторы тонны говядины, 400 кг баранины, почти две тонны риса, 2,7 тонны моркови и 440 литров масла. Плов заправили 57 кг соли и специями общим весом в 300 кг.

Специально для этого мероприятия отлили огромный казан диаметром более четырех метров и объемом в 8 тысяч литров. Общий вес казана и печки, на которой готовили плов, составил более 10 тонн.

По теме: