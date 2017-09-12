Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября. Во время визита главы государств планируют обсудить президентские выборы в Кыргызстане.

Представитель пресс-службы аппарата президента сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что президенты двух стран собираются обсудить предстоящие президентские выборы в Кыргызстане.

«На встрече рассмотрят такие вопросы, как президентские выборы в Кыргызстане и их возможные итоги. Также президенты обсудят двустороннее сотрудничество и дальнейшие взаимодействия Кыргызстана и России», — сказал представитель пресс-службы.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Атамбаев должен будет покинуть пост главы страны до 1 декабря.

Это не последняя встреча Атамбаева в должности президента с Владимиром Путиным. Президенты встретятся в октябре и ноябре 2017 года на полях заседаний Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

В последний раз Атамбаев встречался с Путиным 21 июня во время своего визита в Москву. Тогда Россия списала долг Кыргызстану в 240 млн долларов.

Президенты договорились ускорить работу по созданию региональной системы противовоздушной обороны и укреплению сотрудничества в военной сфере, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В последний раз Владимир Путин посетил Кыргызстан 28 февраля во время центральноазиатского турне в честь 25-летия установления дипломатических отношений.

Президенты обсудили проблемы, с которыми Кыргызстан сталкивается при интеграции в Евразийский экономический союз. Путин назвал их «мягкой адаптацией кыргызской экономики к требованиям ЕАЭС». Он также обратил внимание на помощь, которую Россия оказывает Кыргызстану.

По его словам, Россия выделила 200 млн сомов для обновления таможенной инфраструктуры и выдала 225 млн долларов для стабилизации госбюджета Кыргызстана.

Кроме этого президенты обсудили вопрос о возможном расширении российской авиабазы в городе Канте.

Соавтор: Карина Сапанова

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