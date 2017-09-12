Правительство Кыргызстана отзовет экологические иски против канадской компании «Центерра Голд Инк», которая разрабатывает месторождение «Кумтор». Ранее правительство требовало возместить ущерб, нанесенный экологии при разработке месторождения.

Глава Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Улан Рыскулов заявил, что правительство страны и руководство компании договорились об отзыве исков.

По его словам, власти Кыргызстана подавали в суд на компанию, требуя возместить ущерб экологии. Сама компания, не согласившись с доводами властей страны, подала в международный арбитражный суд на Кыргызстан.

«Теперь, согласно подписанному договору, мы отзовем свои иски, а “Центерра Голд Инк” отзовет свои. Это решение, которое устроило обе стороны», — сказал Рыскулов.

Стороны подписали «Соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций», которое предполагает отзыв исков, 11 сентября.

Канадская компания пообещала улучшить экологическую ситуации при разработке месторождения.

«Центерра Голд Инк» выделит 50 миллионов долларов в Фонд развития природы на строительство новых современных очистных сооружений на озере Иссык-Куль.

Также компания увеличит ежегодный экологический платеж с 310 тысяч до 3 миллионов долларов.

Суды между «Центеррой» и кыргызским правительством

Власти Кыргызстана начали судиться с «Центеррой Голд Инк» с 2013 года. Разбирательства шли как в Кыргызстане, так и на международном уровне.

Основная претензия властей Кыргызстана — ущерб экологии при разработке рудника «Кумтор». Правительство требовало от компании выплату Кыргызстану 7,05 млрд сомов.

В компании претензии не признали и в мае 2016 года «Центерра Голд Инк» подала иск в арбитражный суд Гааги против правительства Кыргызстана. Представители «Центерры Голд Инк» заявили, что действия государственных органов нарушают соглашения, которые регулировали деятельность предприятия.

Канадская компания «Центерра Голд Инк» разрабатывает месторождение «Кумтор» с 1992 года. Доля акций Кыргызстана в компании постоянно менялась из-за пересмотра соглашений и сейчас составляет около 32 процентов.

Это крупнейшее предприятие страны, доля которого в объеме ВВП по итогам 2015 года составила 6,8%.

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