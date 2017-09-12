Правоохранители задержали 10 сентября несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков в селе Булан-Соготтуу Иссык-Кульской области. У одного из задержанных изъяли удостоверение сотрудника МВД.

Замначальника пресс-службы Министерства внутренних дел Карина Аманкулова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что «оперативно-разыскные мероприятия» продолжаются, поэтому никаких комментариев она дать не может.

Амакулова отказалась говорить, является ли задержанный, у которого обнаружили удостоверение сотрудника МВД, правоохранителем.

Прокурор Иссык-Кульского района Айнура Иманалиева сообщила, что задержание произошло 10 сентября в 4 часа утра.

На автозаправке «Партнер-Нефть», которая находится в селе Булан-Соготтуу Иссык-Кульской области милиция решила проверить машину одного из подозреваемых в продаже наркотиков.

При осмотре у 25-летнего жителя Бишкека в сумке нашли 50 спичечных коробков с наркотическим веществом. Общий вес изъятых коробков составил 850 граммов.

Кроме того, у задержанного оказалось при себе удостоверение сотрудника Главного управления специализированного отдела охраны Министерства внутренних дел.

Как сообщили в милиции, с ним в машине было еще несколько человек, но точное количество задержанных пока не сообщается. Все они задержаны по подозрению в хранении и перевозке запрещенных наркотических средств.

По этому факту возбудили уголовное дело. Подозреваемых доставили в изолятор временного содержания районного отдела милиции.