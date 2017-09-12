Азербайджан: Блогера Александра Лапшина освободили из-под стражи после помилования президентом

Российского блогера Александра Лапшина освободили из-под стражи в Азербайджане после того, как его помиловал президент Ильхам Алиев. Власти обвинили его в незаконном посещении Карабаха и осудили на три года. Лапшин свою вину не признал, заявив, что находился в туристической поездке по стране.
Официальное заявление о помиловании Лапшина появилось на сайте президента Азербайджана 11 сентября. Согласно тексту, решение вступило в силу со дня подписания.
Блогера освободили из-под стражи 12 сентября, он находился в тюрьме после вынесения приговора около двух месяцев.
Его адвокат Эдуард Чернин сказал в интервью агентству «Интерфакс», что его клиент подал заявление об экстрадиции в Израиль.
Однако в Баку собирается приехать мама Лапшина, поэтому его отправят в Израиль через один-два дня.
История Александра Лапшина
Александр Лапшин — блогер и путешественник. В 2011 и 2012 годах он часто посещал Нагорный Карабах. В июне 2015 года он вновь отправился в регион, попав туда через Армению. Именно за этот визит Азербайджан объявил Лапшина в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе».
Блогера задержали 16 декабря 2016 года в Минске в Беларуси по официальному запросу Баку. 26 января 2017 года Минская прокуратура вынесла решение об экстрадиции Лапшина в Баку, несмотря на то, что Москва и Тель-Авив (Лапшин является гражданином России и Израиля) выражали протест действиям Минска.
Блогер попытался обжаловать решение прокуратуры, однако получил отказ и его доставили в Баку 7 февраля.
Следствие обвинило Лапшина в том, что в заметках в своем блоге он назвал Нагорный Карабах «Арцахом» (так регион называют армяне) и обещал посетить его снова. Также блогера обвинили в публичных призывах против государства за его фразу «Там, где Карабах, там Армения».
Конфликт вокруг Лапшина в международной политике
Экстрадиция Лапшина вызвала споры между представителями стран, которых затронула эта ситуация. Несмотря на то, что Москва и Тель-Авив были против выдачи их гражданина Баку, в Минске заявили, что действовали строго в установленных международным правом рамках.
Однако экстрадиция сильно повлияла на отношения между Беларусью и Арменией. Депутаты парламента Армении рассматривали возможность отозвать своего посла из Минска, а также исключить Беларусь из состава стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
История азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В регионе закончились активные боевые действия в 1994 году после подписания странами соглашения о прекращении огня.
Несмотря на подписанное перемирие, каждая страна по-прежнему считает Карабах своей территорией.
Последнее столкновение с применение оружия в Нагорном Карабахе произошло в апреле 2016 года и длилось три с половиной дня.
Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и заявляли об интенсивных боевых действиях с применением техники и артиллерии, а также о серьезных потерях, нанесенных друг другу.
Фото: «Радио Свобода»