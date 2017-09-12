Азербайджан: Блогера Александра Лапшина освободили из-под стражи после помилования президентом

Александр Лапшин — блогер и путешественник. В 2011 и 2012 годах он часто посещал Нагорный Карабах. В июне 2015 года он вновь отправился в регион, попав туда через Армению. Именно за этот визит Азербайджан объявил Лапшина в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе».

Блогера задержали 16 декабря 2016 года в Минске в Беларуси по официальному запросу Баку. 26 января 2017 года Минская прокуратура вынесла решение об экстрадиции Лапшина в Баку, несмотря на то, что Москва и Тель-Авив (Лапшин является гражданином России и Израиля) выражали протест действиям Минска.

Блогер попытался обжаловать решение прокуратуры, однако получил отказ и его доставили в Баку 7 февраля.

Следствие обвинило Лапшина в том, что в заметках в своем блоге он назвал Нагорный Карабах «Арцахом» (так регион называют армяне) и обещал посетить его снова. Также блогера обвинили в публичных призывах против государства за его фразу «Там, где Карабах, там Армения».