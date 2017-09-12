Президент Алмазбек Атамбаев назначил своего советника Мухамметкалыя Абулгазиева первым заместителем руководителя аппарата президента. Ранее Абулгазиев занимал должность первого вице-премьер-министра.

Президент подписал указ о назначении Абулгазиева на этот пост 12 сентября. До формирования нового правительства Абулгазиев исполнял обязанности премьер-министра.

После утверждения Сапара Исакова на пост главы кабмина, Абулгазиев стал советником президента и занимал эту должность в течение двух недель.

С апреля 2016 года Абулгазиев работал на посту первого вице-премьер-министра, а до этого занимал различные должности в Социальном фонде и был директором департамента занятости населения в Бишкеке.

Сейчас пост руководителя аппарата президента занимает Алмаз Усенов, который до этого пять лет руководил президентской пресс-службой.

До назначения Усенова, эту должность занимал нынешний премьер-министр Сапар Исаков.

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