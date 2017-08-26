Мухамметкалый Абулгазиев перестал исполнять обязанности премьер-министра после утверждения парламентом нового правительства. Его назначили советником президента.
Мухамметкалый Абулгазиев исполнял обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.
После утверждения Сапара Исакова новым премьер-министром, Абулгазиев стал советником президента.
Соответствующий указ глава государства подписал 26 августа.
Ранее, с апреля 2016 года, Абулгазиев занимал должность первого вице-премьер-министра.
До этого он работал на различных должностях в социальном фонде Кыргызстана и был директором департамента занятости населения в Бишкеке.
Советники президента
Кроме Мухамметкалыя Абулгазиева в числе советников президента Мира Карабаева. Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов были советниками на общественных началах.
Калыкбек Султанов, работавший советником до середины августа 2017 года, возглавил штаб Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке.
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